Color Lines (Цветные Линии 98) играть бесплатно

Несмотря на то, что с момента создания игры Color Lines 98 прошло 26 лет, время оказалось над ней не властно. Созданная в 1992 году усилиями российских разработчиков, игра сразу же стала популярной не только на территории бывшего Советского Союза. Об этом говорит тот факт, что ее копию быстро выпустили японцы, а следом варианты на тему появились и у других разработчиков.

Возраст не мешает этой игре оставаться популярной и в наши дни. Причина этого – простота, хорошо продуманная стратегия и понятные правила, которые отличают этот тип компьютерного развлечения.

Хотим порекомендовать Вам посетить еще один сайт - Game-Shariki.Ru, на котором можно в шарики играть бесплатно и без регистрации. Там есть такие игры шарики как: три в ряд, стрелялки, зума и другие... Ссылку на сайт Вы найдете с низу игры.





0 0 Noname Претендент

Играть заново

Похожие игры

Характеристики игры

Интерфейс игры предельно прост. Он представляет собой серое поле, разграфленное на клетки. На нем в произвольном порядке разбросаны разноцветные шарики. Задача игрока состоит в том, чтобы сгруппировать шарики одного цвета в линию, которая может располагаться горизонтально, вертикально или по диагонали.

Достигнуть этого можно передвижением выбранного шарика при помощи компьютерной мыши. Двигаться он может только по пустым клеткам, то есть, при наличии препятствия в виде шарика в клетке «перепрыгивать» через него нельзя. Также нужно помнить, что шарик может двигаться только вертикально и горизонтально.

Когда в одну линию удается уложить минимум 5 шариков одинакового цвета, они торжественно лопаются и исчезают. Это означает, что игрок заработал очки. Если пользователь сделал ход, который не привел к созданию линии из пяти единиц, на игровое поле выкатываются три новых шарика, и действие повторяется.

Для игрока целью является получение максимального количества очков, а не «истребление» всех шариков на поле. Если не получилось – что ж, пора начинать все сначала.

Особенности и преимущества

По своему характеру Lines 98 является разновидностью головоломки, поэтому отлично подходит на роль полезного развлечения для детей и взрослых. Она способствует полноценному отдыху перегруженного мозга, отвлекая от скучной и утомительной реальности. Кроме того, игра способствует развитию таких положительных качеств, как усидчивость, рациональность и точность мышления, быстрота реакции, способности принимать правильные, взвешенные решения.

За время существования эта игра «обросла» множеством вариаций и подражаний, у нее появились осовремененные и усложненные версии. Но и ее исходный тип по-прежнему остается востребованным у пользователей разных возрастов.

Видео к игре